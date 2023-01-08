На пенсію у 60 років зможуть вийти не всі: в ПФУ нагадали вимоги щодо страхового стажу

Українці, які цього року готуються вийти на заслужений відпочинок, цікавляться змінами у пенсійному законодавстві.

Юристи нагадують, що у 2023 році змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Щоби піти на заслужений відпочинок у 60 років, тепер потрібно мати 30 років страхового стажу.

Якщо немає необхідного стажу, то вийти на пенсію за віком можна буде у 63 роки (за наявності стажу від 20 років) або у 65 років (за наявності стажу від 15 до 20 років).



Пільгову пенсію за другим списком можна оформити, маючи необхідну кількість страхового стажу та стажу роботи на шкідливих виробництвах, пише «Соціально-інформаційна платформа».

Право на пенсію за віком на пільгових умовах за списком 2 настає після досягнення 55 років за наявності страхового стажу у чоловіків не менше 30 років, з них 12 років 6 міс. на роботах за списком № 2.

Жінки повинні мати 25 років страхового стажу, з них не менше ніж 10 років на роботах за списком № 2.



За призначенням пенсії слід звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для підтвердження періоду роботи з важкими умовами праці, крім трудової книжки, надається уточнювальна довідка, що підтверджує пільговий характер роботи.



Також обов'язковою умовою є проведення на заводі, де працювала людина, один раз на п'ять років атестації робочих місць. Якщо атестація не проводилася, право на пільгове пенсійне забезпечення втрачається.



Раніше ми розповідали, хто може очікувати на збільшення суми виплат після індексації пенсій у березні поточного року.

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