Уряд запускає пенсійну реформу: хто зможе отримувати більше

Уряд знову повернувся до питання запровадження в Україні системи накопичувальної пенсії. Про це в етері телемарафону на «Суспільному» розповіла заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак.



За її словами, поки що йдеться лише про законопроєкт, який напрацьовувався 4 роки і який може змінюватися у процесі голосування за нього у парламенті.



За словами чиновниці, у чинній редакції документа передбачається, що розмір внеску до Пенсійного фонду на паритетній основі платитимуть роботодавець та держава.



«Це не означає збільшення податкового навантаження. Навпаки, держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул, відповідальність за введення накопичувальної системи на себе. І внески сплачуватимуться за рахунок того, що буде зменшено відповідне податкове навантаження на фонд заробітної плати. А громадяни можуть добровільно брати участь у цьому накопиченні, таким чином збільшуючи коефіцієнт заміщення», — пояснила Марчак.



Чиновниця наголосила, що ключовою метою накопичувальної пенсійної системи є збільшення пенсії для кожної людини, яка сплачуватиме внески завдяки тому, що окрім солідарної пенсії, яка залишатиметься у будь-якому разі другою частиною доплатою до цієї пенсії, мають стати зазначені накопичення.



«У солідарній системі гроші, які ви сьогодні сплачуєте як внески, розподіляються прямо зараз серед усіх пенсіонерів, які отримують пенсії. А за накопичувальною системою людина накопичуватиме на свій власний внесок, і ці гроші ніхто, окрім цієї людини, отримати не зможе», — зазначила чиновниця.



Марчак наголосила, що людина сама зможе обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.



Держава регулюватиме через закони та нормативні акти якість роботи цих фондів. На першому етапі (перші три роки) передбачається, що всі внески здійснюватимуться саме до державного пенсійного фонду.



Вона також додала, що замість Пенсійного фонду України, що діє зараз, передбачається створення іншого інституту.



За її словами, значна частина реформи спрямована саме на те, щоб забезпечити якісний нагляд та перевірку дій усіх залучених до неї учасників.



Економіст і президент Інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак зазначив, що закон про накопичувальну пенсійну систему було ухвалено Верховною Радою ще 2003 року, але не працював.



Він вважає, що після ухвалення нового закону пройде два роки, поки почнуться накопичення.



Економіст підкреслив, що у разі ухвалення законопроєкту солідарна пенсійна система залишається, а накопичувальна стане додатком до солідарної. Козак зазначив, що від запровадження накопичувальної пенсійної системи виграють як громадяни, так і держава.



Основне накопичувальної пенсійної системи — це забезпечення майбутніх пенсіонерів. Друге — створення великого фінансового внутрішнього ресурсу для країни. Ще одна особливість накопичувальної пенсії у тому, що вона успадковується, додав Тарас Козак.



Як повідомляли «ФАКТИ», у Пенсійному фонді назвали регіони, в яких виплачуються найвищі пенсії.

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