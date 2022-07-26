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Гроші

«Готуємо всі необхідні документи»: у Кабміні назвали приблизні терміни запуску накопичувальної пенсійної системи

18:34 26 липня 2022
пенсійне посвідчення

Міністерство соціальної політики планує повернутись до питання запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні. Про це заявила новопризначена міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері національного телемарафону.

Міністерка наголосила, що у стані активних бойових дій важко запустити накопичувальну пенсію. Але міністерство поки що займається підготовкою всіх необхідних інструментів для її запуску.

«Це теж дуже копітка робота — структура, нормативне забезпечення, верифікація різноманітних фондів, щоб уникнути можливих шахрайств. Ми повинні захистити гроші, які мають стати у старості доходом для людей», — зазначила Жолнович.

За словами чиновниці, у разі закінчення війни про невеликі суми накопичень можна говорити з 2024 року.

Нагадаємо, накопичувальна пенсійна система передбачає відрахування коштів до пенсійних фондів самими працівниками або їхніми роботодавцями. На відміну від першого солідарного рівня пенсійної системи, де перелічені внески йдуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, накопичені кошти другого рівня є власністю громадян, які їх відкладали.

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Фото Pixabay

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