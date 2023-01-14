Легендарний Роналдо одружується втретє: обраниця молодша за Зубанчика на 14 років

Один із найкращих форвардів в історії футболу, дворазовий володар «Золотого м'яча» бразилець Роналдо, який наприкінці 2021 року купив рідний «Крузейро» за 62 млн євро, знову вирішив поринути в сімейне життя.

46-річний Зубанчик, який уже двічі був одружений, зробив пропозицію моделі Селіні Локс, яка молодша за легенду футболу на 14 років.

«Так! Я кохатиму тебе вічно», — поділилася радістю Селіна на своїй сторінці в Instagram. Примітно, що однією з перших пару привітала перша дружина Зубанчика Мілена Домінгес. «Я рада за вас. Нехай вас Бог завжди береже та благословить», — написала ексфутболістка в коментарях.

Зазначимо, що Селіна Локс — одна з найпопулярніших моделей Бразилії. Також вона має свою лінію косметики та парфумерії, активно займається благодійністю. У березні 2021-го пара, яка до цього зустрічалася вже протягом шести років, повідомила, що Селіна вагітна (це була б п'ята дитина для футболіста), але в підсумку історія не отримала свого розвитку й поповнення так і не сталося.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналдо вибачився перед усіма матерями за свій вчинок 19-річної давності.

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