«Челсі» не пошкодував за Михайла Мудрика 100 млн євро

22-річний футболіст збірної України Михайло Мудрик, який вирушив із «Шахтарем» на зимовий навчально-тренувальний збір, став гравцем лондонського «Челсі».

Незважаючи на те, що останнім часом обговорювався перехід півзахисника до іншого клубу з Лондона — «Арсеналу», і здавалося, що трансфер «на мазі», «синім» вдалося перебити фінансову пропозицію своїх земляків. У підсумку «гірники» отримають за свого вихованця 100 млн євро (плюс донецькому клубу належать бонуси), а річна зарплата Михайла, за даними авторитетного журналіста НІколи Скіри, становитиме 7,5 млн у європейській валюті.

Для того, щоб «закрити» угоду, були задіяні боси обох клубів — президент «Шахтаря» Рінат Ахметов та співвласник «Челсі» Бехдад Егбалі провели телефонну розмову та обговорили всі деталі. А головний тренер «синіх» Грем Поттер, за інформацією журналіста Фабриціо Романо, особисто зателефонував футболісту та розповів про проект, який будується в лондонському клубі.

Додамо, що Мудрик, який підписав контракт із лондонцями до 2030 року, цього сезону провів у складі «Шахтаря» 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів та віддав 8 результативних передач. Ще шість поєдинків Михайло зіграв за збірну України в Лізі націй, але не зміг допомогти «жовто-синім» кваліфікуватися до елітного дивізіону турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» купив за 1 млн євро футболіста збірної Грузії Георгія Гочолейшвілі .

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