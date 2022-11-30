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Спорт

«Шахтар» купив футболіста збірної Грузії: відома сума трансферу (відео)

11:10 30 листопада 2022
Георгій Гочолейшвілі

Донецький «Шахтар», який у плей-оф Ліги Європи зіграє з французьким «Ренном», офіційно оголосив про підписання контракту на п'ять років з 21-річним правим захисником «Сабуртало» та збірною Грузії Георгієм Гочолейшвілі. Сторони не розголошують суму трансферу, але за даними Transfermarkt, вона склала 1 млн євро.

Георгій Гочолейшвілі — вихованець академії «Сабуртало», за головну команду якого виступав з 2020 року (8 м'ячів та 12 гольових передач у 85 матчах). Цього року захисник провів 30 зустрічей у чемпіонаті Грузії (4 голи та 4 асисти), дві гри у Кубку країни та чотири поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій. 17 листопада 2022 року талановитий футболіст, в активі якого сім матчів за грузинську «молодіжку», дебютував у складі національної збірної Грузії у товариському поєдинку проти Марокко (0:3).

Гочолейшвілі, яким цікавилися «Ювентус» та «Валенсія», стане четвертим легіонером у складі команди Ігора Йовічевича (після хорвата Невена Джурасека, Лассіни Траоре з Буркіна-Фасо та бразильця Лукаса Тейлора).

Зазначимо, що у колишні роки за «Шахтар» виступали вісім грузинських легіонерів: захисники Георгій Цимакурідзе, Георгій Чихрадзе та Давид Хочолава, півзахисники Торніке Окріашвілі та Давид Таргамадзе, а також нападники Михайло Поцхверія, Юрій Габіскірія та Георгій Арабідзе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в останньому поєдинку в році переміг в УПЛ «Ворсклу».

Фото ФК «Сабуртало»

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