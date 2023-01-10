Мудрик дізнався свою мільйонну зарплату в «Арсеналі», але поїхав на збір із «Шахтарем»

Донецький «Шахтар», який завершив першу частину сезону на другому місці в чемпіонаті України, вирушив на зимовий тренувальний збір, який «гірники» проводитимуть найближчі десять днів у турецькому Белеку.

Наставник команди Ігор Йовічевіч разом зі своїм тренерським штабом розраховує на 31 футболіста.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фаріна, Едуард Козік, Віктор Корнієнко, Георгій Гочолейшвілі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назаріна, Іван Петряк;

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков, Андрій Борячук.

Звертає увагу присутність у списку півзахисника Михайла Мудрика, який, за повідомленнями британських ЗМІ, ось-ось має перейти до лондонського «Арсеналу» (по інформації авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, зарплата українця складе 5,5 млн євро на рік). Також у складі «гірників» і два зимові новачки — форвард Андрій Борячук, який одружився перед Новим роком, а також захисник збірної Грузії Георгій Гочолейшвілі.

Додамо, що перше тренування на турецькій землі підопічні Ігора Йовічевіча проведуть сьогодні, а перший офіційний матч у 2023 році «гірники» зіграють 16 лютого, коли в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи приймуть на стадіоні Війська Польського у Варшаві французький «Ренн».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращим футболістом УПЛ 2022 став форвард збірної України Артем Довбик.

Фото ФК «Шахтар»

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