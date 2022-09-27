Україна зіграла внічию з Шотландією та залишилася без елітного дивізіону Ліги націй: відеоогляд матчу

У вівторок, 27 вересня, збірна України провела заключний матч у дивізіоні В Ліги націй сезону-2022/2023, у якому в польському Кракові приймала команду Шотландії. Нагадаємо, минулого тижня «жовто-сині» було розгромлені суперником у Глазго (0:3).

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 6-й тур

Україна — Шотландія — 0:0

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Малиновський (Піхальонок, 87), Ярмоленко (Зубков, 87), Мудрик (Циганков, 75), Довбик (Яремчук, 75).

Враховуючи турнірне становище у групі 1, підопічних Олександра Петракова влаштовувала лише перемога для того, щоб посісти перше місце та підвищитися у класі на наступний розіграш турніру. Дати позитивний заряд футболістам на майбутню гру приїхав навіть найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Олександр Усик.

Спілкування з нашим чемпіоном світу, який підтримував команду з трибуни (а також ще близько тисячі дітей, які вимушено виїхали з рідної країни, тікаючи від війни), позитивно вплинула на гравців збірної, які вийшли на матч із необхідним настроєм. Вже в дебюті зустрічі супермомент був у Ярмоленка, який зльоту замикав накидання Мудрика з лівого флангу, але із забійної позиції пробив вище воріт.

Трохи згодом після диво-пасу Ярмоленка з центру поля до воріт утік Довбик, але переграти воротаря у «ближньому бою» не зміг. А на 25-й хвилині серця українських уболівальників напевно ойкнули, коли після прострілу з лівого флангу м'яч влучив у голову Степаненка, а арбітр побачив гру рукою з боку українця та призначив пенальті. Благо, VAR розібрався, і після перегляду відеоповтору рефері змінив своє початкове рішення.

Надмірне бажання підопічних Олександра Петракова часом виливалося у грубу гру. Під час першого тайму одразу троє наших футболістів (Мудрик, Ярмоленко та Ігнатенко) отримали жовті картки, а якби арбітр був трохи принциповіший, то й узагалі «жовто-сині» могли опинитися в меншості ще до перерви.

Утім і моменти біля воріт шотландців виникали регулярно. Степаненко зовсім трохи не вистачило точності, щоб ударом у кут замкнути навіс із кутового, Малиновський зльоту пробивав з-за меж штрафного майданчика, але також м'яч полетів повз ворота. «Жовто-сині» тиснули, не забуваючи при цьому про захист своїх володінь, але до перерви так і не спромоглися відкрити рахунок.

Із початком другого тайму підопічні Олександра Петракова із новими силами пішли вперед. Мудрик класно змістився з лівого флангу в центр та пробивав у дальній кут, але воротар у стрибку перевів м'яча на кутовий, ще в одному епізоді Ігнатенко «приклався» здалеку, і знову голкіпер зіграв надійно, забравши м'яча, а Забарний, замикаючи подачу Малиновського зі штрафного з лівого флангу, пробив над поперечиною.

Час спливав, а такий потрібний гол «жовто-синім» ніяк забити не вдавалося. У підсумку ані позиційні атаки, ані навала наприкінці гри не принесли Україні жодних дивідендів. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка означала, що Шотландія підвищується у класі, а «жовто-сині» залишаються в дивізоні В на наступний розіграш турніру.

Відзначимо, що в іншому матчі групи Ірландія вдома обіграла Вірменію — 3:2 (Іган, 18, Обафемі, 52, Брейді, 90+1, з пенальті — Дашян, 71, Сперцян, 73), причому гості завершували поєдинок удев'ятьох після вилучень Амбарцумяна (на 89-й хвилині) та Дашяна (на 90-й).

Підсумкове становище команд групи 1: 1. Шотландія — 13 очок; 2. Україна — 11; 3. Ірландія — 7; 4. Вірменія — 3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна розгромила Словаччину та вперше за 12 років поїде на молодіжний чемпіонат Європи.

Фото ФК «Динамо», УАФ

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