Чи мають право на податкову соціальну пільгу українці, які працюють неповний день: роз'яснює ДПС

Деякі категорії українців мають право на податкові соціальні пільги. У тому числі й ті, хто заянятий не повний робочий день.

Як повідомляють у столичному главку Державної податкової служби, право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати надається, якщо розмір доходу не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Так, у 2023 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 3 760 гривень (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2684,00 грн. х 1,4). Минулого року цей показник складав 3 470 гривень.

«Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що власники житла (квартири — від 60 квадратних метрів та будинку — від 120 квадратних метрів) мають сплачувати податок на нерухомість. Сума податку може становити понад 5 тисяч гривень, якщо квартира вдвічі більша за встановлену норму, і досягатиме 25 тисяч гривень для квартир та будинків великої площі.

Фото Pixabay

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram