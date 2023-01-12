Податки за житло у 2023 році: кому доведеться брязнути гаманцем на 25 тисяч грн

Українські громадяни, які мають у власності житлову нерухомість, зобов'язані сплатити податок на це майно.



Сума податку може бути понад 5 тисяч гривень, якщо квартира вдвічі більша за встановлену норму, і досягатиме 25 тисяч гривень для квартир та будинків великої площі.



Згідно з нормами, зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів та квартири — від 60 квадратних метрів. Тобто за кожний додатковий квадратний метр потрібно сплатити податок. Про це йдеться у Податковому кодексі України.

Сума податку залежить від населеного пункту. Місцева влада має право самостійно встановлювати ставку податку, проте її розмір не може перевищувати 1,5% (за один квадратний метр) від мінімальної зарплати. У 2023 році ця сума — 97,5 гривень. Тобто українець не може сплатити понад 97,5 гривні за один квадратний метр.



У деяких випадках місцева влада може збільшити норму квадратних метрів. Наприклад, у тих чи інших регіонах оподатковуватись можуть квартири понад 70 квадратів, а не 60, як у законодавстві.



Наприклад, якщо людина є власником квартири, загальною площею 115 квадратних метрів, то суму податку розраховують як добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 квадратних метрів, та ставки податку, затвердженої рішенням місцевої влади. Наприклад, така ставка становить 95 гривень за квадратний метр.

Відповідно, розрахунок суми податку проводитиметься за такою схемою:

(115 кв.м. — 60 кв.м.) x 95 грн = 5 225 грн.

При цьому якщо площа квартири більша за 300 «квадратів» (або будинки від 600 «квадратів») розмір податку становитиме 25 тисяч гривень.



У 2023 році потрібно буде сплатити податок за 2022 рік. Кожному власнику житла із «зайвими» квадратними метрами мають прийти платіжки до 1 липня поточного року. По платіжки також можна звернутися особисто до податкової.

З моменту вручення квитанції надано 60 днів для сплати податку.

У 2023 році податок на нерухомість з понаднормовою площею можуть не сплачувати ті українці, у яких житло знаходиться на окупованій території або якщо в їхніх населених пунктах велися військові дії.

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