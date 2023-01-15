Джулія Робертс дізналася шокуючу таємницю про свою родину

Джулія Робертс дізналася про свою сім'ю правду, яка шокує. Виявилося, що в неї має бути зовсім інше прізвище. Несподіване відкриття зробили творці популярної телепрограми Find Your Roots («У пошуках вашого коріння»), в якій погодилася взяти участь 55-річна кінозірка.

Джулія була впевнена, що її прапрадідом був Вілліс Робертс. За нього у 1850-х вийшла заміж прапрабабуся актриси Рода Саттл. Вона взяла прізвище чоловіка.

Проте ведучий програми доктор Генрі Луїс Гейтс-молодший стверджує, що Рода зуміла приховати від своїх нащадків пікантний та важливий факт. Тести ДНК та архівні документи допомогли розкрити таємницю прапрабабусі зірки фільмів «Красуня» та «Ерін Брокович».

З'ясувалося, що Вілліс Робертс помер у 1864 році. А Рода народила сина Джона, який справді є прадідусем Джулії, через 10 років! Містер Робертс не міг бути батьком Джона, тепер це очевидно.

«Ви хочете сказати, що я не Робертс?!» — вигукнула збентежена знаменита актриса, почувши це.

Гейтс-молодший підтвердив це. І продовжив звіт про свої пошуки. Професор Гарвардського університету з'ясував, що Рода Робертс мала таємний роман з чоловіком на ім'я Генрі Макдоналд Мітчелл-молодший. Він і був справжнім батьком прадіда Джулії.

«Виходить, що моє прізвище Мітчелл?» — уточнила кінозірка.

«Так, насправді ви повинні носити прізвище Мітчелл», — підтвердив Гейтс-молодший.

Він також повідомив ще один факт, що шокує. Коханець прапрабабусі Джулії був одружений у той час, коли завів роман із Родою. І в нього було на той момент шестеро законнонароджених дітей.

«Ви підірвали мені мозок!» — зізналася актриса. «Мені треба заспокоїтись і подумати про все це. Але вже зараз я відчуваю, що моя сім'я залишається для мене моєю сім'єю, незважаючи ні на що. І я волію залишатися Джулією Робертс», — додала володарка премії «Оскар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Джулія Робертс до 18-річчя своїх близнюків Фінна та Хезел виклала у соцмережах рідкісне сімейне фото, на якому діти були зняті ще зовсім маленькими.

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