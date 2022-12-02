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«Люблю вас», — Джулія Робертс поділилася рідкісним фото своїх близнюків

22:00 3 грудня 2022
Джулія Робертс та Денніел Модер з дітьми

Відома голлівудська акторка вперше стала мамою 18 років тому. Тепер поділилася з шанувальниками милим знімком з минулого. Джулія Робертс привітала своїх близнюків з днем народження милим і рідкісним знімком в Instagram. На фото зображені Фіннеас, також відомий як Фінн, та Хезел ще немовлятами. Зараз їм обом вже по 18 років. 55-річна зірка просто написала цифру 18 і «люблю вас».

Хоча Джулія Робертс обмежила функцію коментування фото, деякі реакції все ж можна прочитати. Актриса Ріта Вілсон, наприклад, написала до фото: «Цього не може бути!». Але не тільки дружина Тома Хенкса відреагувала на пост. Стилістка Елізабет Стюарт також прокоментувала пост: «З днем народження, дітки!».

Минулого року Джулія Робертс також привітала своїх близнюків з днем народження дитячим фото. Нещодавніх фотографій її дорослих дітей в профілі не знайдено. Актриса оберігає приватне життя своїх нащадків, як може.

Батько близнюків — Денніел Модер. Джулія Робертс вийшла заміж за оператора у 2002 році. Цього року вони відзначили 20-ту річницю весілля. У 2007 році народилася їхня третя дитина — Генрі, якому зараз 15 років.

Нагадаємо ще одну історію щасливого зіркового подружжя, співачки Сари Коннор та музиканта Флоріана Фішера.

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