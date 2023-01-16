Закликав знищувати українців: СБУ відкрила другу справу проти російського депутата

СБУ розпочала нове кримінальне провадження щодо одіозного депутата держдуми рф від лдпр олексія журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України в складі угруповання бойовиків «интернациональная бригада „Пятнашка“».

Як повідомила прес-служба СБУ, перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних «ньюзмейкерів» кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту. Також депутат розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії рф проти України, публічно закликаючи до активізації так званої «денацифікації» та знищення 2 млн українців.

Тож на додачу до підозри в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні держдуми рф про визнання кремлем незалежності самопроголошених «л/днр» йому інкриміновано статтю 260 «Участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України та статтю 436 «Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту».

Розслідування здійснюють співробітники СБУ Івано-Франківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині.

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