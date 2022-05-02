У Європарламенті заявили, що застосування рф ядерної зброї стане оголошенням війни людству

Світ має зробити все можливе для запобігання використанню росією ядерної зброї. Зокрема, Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію про те, що застосування росією ядерної зброї проти України буде розцінено як оголошення війни людству. Про це у коментарі Guildhall заявив екскомандувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас.

«Застосування ядерної зброї не принесе росії жодних потрібних результатів, тому я не вважаю, що вони завдадуть удару. Водночас я переконаний, що ми маємо зробити все, щоб гарантувати, що цього не станеться», — заявив політик.

За його словами, саме тому він підтримує ініціативу про те, що Генеральна асамблея ООН має ухвалити резолюцію, що застосування росією ядерної зброї проти України буде прийнято як оголошення війни всьому людству.

«Що стосується намірів застосувати ядерну зброю, заяв із цього приводу, то так, я вважаю, що цього вже достатньо для виключення росії з Ради Безпеки ООН. Водночас у цьому питанні важливою є позиція Китаю, але спроба росіян застосувати ядерну зброю може змінити їхню позицію», — підсумував Ріго Террас.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров побічно натякнув, що його країна може застосувати проти України ядерну зброю.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.

В ефірі телеканалу «Росія 1» російська пропагандистка Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк також заявляв про те, що у відповідь на підтвердження намірів щодо застосування ядерної зброї проти України росія має бути виключена зі складу Ради Безпеки ООН, а Генасамблея ООН має негайно ухвалити резолюцію про те, що такий крок з боку рф стане оголошенням війни людству.

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