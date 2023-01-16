У Броварському районі під Києвом горів будинок: постраждали двоє людей

У неділю, 15 січня, у Броварському районі Київської області сталася пожежа у житловому будинку.



Як повідомили в обласному главку ДСНС, інформація про спалах надійшла рятувальникам о 04:44.



Пожежники, що прибули на вул. Фіалковського у Броварах, встановили що горить приватний житловий будинок.

Пожежу локалізували о 05:37 та повністю ліквідували о 06:23.

Внаслідок пожежі було травмовано двох людей, які проживали у будинку.



До гасіння залучалося 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу.



Раніше під час масштабної пожежі у Львові у багатоповерхівці врятували 60 людей. Травми різного ступеня зазнали дві людини, ще в одної медики діагностували механічну травму.



Нагадаємо, пожежники рекомендують дуже обережно поводитися з генераторами, яких зараз в Україну завезли у величезній кількості. Неправильна експлуатація агрегату може призвести до пожежі, отруєння чадним газом та навіть загибелі людей.

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