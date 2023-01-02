У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці: 60 людей врятовано, є постраждалі

У Львові в ніч на 2 січня виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Тролейбусна, 14.

Рятувальники на місці події

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС України, із задимленого будинку надзвичайники врятували 60 осіб, з них 10 дітей (в т.ч. троє немовлят).

Ще 20 осіб було евакуйовано за межі будівлі.

Наразі відомо, що внаслідок пожежі травми різного ступеня отримали двоє осіб, ще в одного медики діагностували механічну травму.

Всіх постраждалих доправили до лікувального закладу.

О 01:14 загорання було ліквідовано. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку на площі 25 кв. м, пошкодити стіни і стелю загального коридору на площі 40 кв. м, Постраждали і двері сусідньої квартири.

Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, нині у Львові реалізують муніципальну программу по забезпеченню ОСББ і ЖБК генераторами. Тож, як показує досвід Київщини, кількість пожеж у регіоні може зрости.

Фото ДСНС України

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