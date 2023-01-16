Окупанти б’ють ракетами і артилерією по трьох областях України, хоч ракети падають в їх тилу, — Генштаб

Російські окупанти протягом поточної доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Серед цивільного населення є загиблі й поранені, повідомляють у Генштабі ЗСУ. При цьому за даними розвідки, у Новопскові Старобільського району Луганської області 15 січня, під час застосування ворогом комплексу С-300, одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.

Сили ж оборони України продовжували завдавати ударів виключно по районах зосередження ворога — підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів загарбників.

Констатовано посилення небезпеки на ділянці поблизу українського кордону з республікою білорусь, де розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил рб та росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору білорусі.

Тим часом на Харківщині та Сумщині ворог завдавав по території України танкових, мінометних та артилерійських ударів, хоча найбільша щільність російського вогню спостерігалася на Донеччині. Там вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області (загалом — понад 15 населених пунктів).

Стільки ж містечок і сіл потерпали від ударів на Запорізькому напрямку, а на Херсонщині відбулося посилення мінометних та артилерійських обстрілів Херсона та прилеглих сіл.

Тим часом на території росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства російської федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство росії. Також у москві здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 млн.рублів.

За даними розвідки, на полігоні Кадамовський Ростовської області очікується прибуття нових підрозділів з мобілізованими. В першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії «вагнер» та загонів «барс», які постійно втрачають особовий склад в Україні.

Нагадаємо, військові аналітики висловили гіпотезу, чому російські генерали змушені підтримувати «групу вагнера».

Фото t. me/V_Zelenskiy_official

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