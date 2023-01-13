Внутрішня боротьба за Бахмут: стало відомо, чому російські генерали змушені підтримати «групу Вагнера»

Бойовики угруповання «Вагнера» вже кілька місяців вперто і без успіху намагаються захопити Соледар і Бахмут, відмовляючись виводити війська, попри те, що ці два міста не становлять великої «стратегічної цінності» для кремля. Витратні і контрпродуктивні спроби росії підкорити ці невеликі населені пункти засновані не на стратегічній вигоді, а на символічній «внутрішній боротьбі за владу» між російськими командирами, які змагаються за увагу володимира путіна, стверджує військовий аналітик Майкл Кларк в інтерв'ю Express.co.uk.

За його словами, наймані формування російських бойовиків «перекреслюють стратегію» російських збройних сил, так наполегливо зосереджуючись на містах Донецької області, що змушує вищий військовий генералітет перенаправляти артилерію в цей «стратегічний глухий кут» за рахунок солдатів, які перебувають на інших ділянках фронту. пригожин через його колишню роль у забезпеченні харчування російського лідера під час офіційних заходів поставив собі за «особисту мету» захоплення Бахмута.

Захоплення Бахмута може прискорити наступ на Краматорськ, Слов'янськ і далі на захід, що дозволить росіянам «отримати решту Донбасу», припустив професор Кларк, але це стане можливим лише навесні, коли наступна хвиля російських мобілізованих військ прибуде на фронт. І поки «група Вагнера» войовничо бореться за Бахмут, не маючи змоги здобути жодних реальних територіальних здобутків, але, тим не менш, не припиняючи воювати, Україна перетворює Краматорськ і Слов'янськ на «фортеці». Так чому ж «група Вагнера» під керівництвом пригожина була такою невблаганною у своєму просуванні до Бахмута і Соледара на північний схід? На це питання аналітик дає таку відповідь:

«пригожин намагається донести до кремля, що він єдиний генерал у росіян, який може захопити територію. Очевидно, що все це є частиною своєрідної внутрішньої гри за владу. пригожин і кадиров грають у свої власні ігри, намагаючись наблизитися до путіна як єдині командири, які дійсно можуть досягти успіху на полі бою. З цієї причини Бахмут набув символічного значення. Але впертість „групи Вагнера“ зменшує стратегічну злагодженість російських збройних сил».

Нагадаємо, президент Зеленський розповів про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого обговорювалася ситуація на фроні, насамперед, в районах Бахмуту та Соледару.

А напередодні бійці ЗСУ під Бахмутом ліквідували «вагнерівців», які намагались захопити нові позиції і навіть розробили «хитрий» план.

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram