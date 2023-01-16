Ворог вночі обстріляв Запоріжжя, постраждали діти

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя. У ніч на 16 січня в місті знову пролунали вибухи й було оголошено повітряну тривогу.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнація об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених», — пише голова ОВА.



Також Старух додав, що на місці працюють усі відповідні служби.

За даними місцевих ЗМІ, звуки вибухів пролунали близько першої години ночі після сигналу про ракетну небезпеку.



Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що на місці удару працюють рятувальники, медики та комунальники. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них дві дитини дев'яти та п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Дніпрі, де російська ракета 14 січня знищила цілий під'їзд багатоповерхового будинку, продовжують розбирати завали. На сьогодні відомо вже про 35 загиблих, серед яких двоє дітей. Травмовано 75 людей, у тому числі 14 дітей. Невідома доля 35 мешканців багатоповерхівки.

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