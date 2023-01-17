Військовослужбовці батько та син загинули в один день: подвійна трагедія на Волині

17 січня у Ковелі попрощалися із двома місцевими жителями — Михайлом та Олександром Куциками. Їхні життя обірвались 16 січня. Подробиці загибелі наразі не відомі. Трагічну звістку на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Ігор Чайка, Ковельський міський голова.

«Батько Михайло Куцик народився 1974 року. 25 лютого 2022 року пішов добровольцем обороняти країну разом із сином. Був приватним підприємцем, захоплювався автомобілями.

Він скрізь був разом зі своїм Сашком. Вони й навчальний заклад закінчували один і той же — школу № 2, що на другому Ковелі. Олександру було 26 років. Свого часу — з 2016 по 2021 рік — служив за контрактом, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом.

Після повномасштабного вторгнення служив у одній з бригад ТРО".

Власної родини Олександр ще не встиг створити, то ж проводжали героїв в останню путь мама-дружина, донька-сестра, бабуся…

Поховали військових на Алеї Героїв міського кладовища.

Нагадаємо сповідь матері «азовця"-парамедика, який загинув, рятуючи поранених побратимів.

817

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram