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«Лише у червні став татом»: війна забрала життя 24-річного українського захисника з Вінниччини

20:30 13 січня 2023
Ярослав Гуменюк

На Вінниччині прощатимуться з бійцем Ярославом Гуменюком, який загинув 29 грудня під час бойових дій поблизу Мар’їнки Донецької області. Уродженець села Бджільна служив головним сержантом 3-го аеромобільного взводу 3-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону, мав позивний «Шустрий».

«З 28 грудня минулого року Ярослав не виходив на зв’язок. Рідні, друзі шукали його, телефонуючи в які лише можна було дотичні структури, залишали інформацію у різних пошукових групах в соцмережах. Всі сподівалися, що живий, — поранений або ж потрапив у полон… Останню надію забрало повідомлення про непоправне — тіло Ярика знайшли на позиціях, де він прийняв свій останній бій, — повідомила Теплицька селищна рада. — Ярославу у квітні цього року мало виповнитися 25… Йому би ще жити й жити, але у ворога немає нічого святого».

За словами земляків, полеглий воїн був добрим, веселим, працьовитим, щирим.

«Йому б кохати, піклуватись про молодесеньку дружину, виховувати синочка, який народився у червні 2022 року. Він був надією і гордістю своїх батьків. Але клята війна перекреслила все, до чого прагнув, обірвала всі задуми, забрала найдорожчу людину з сім’ї. Він мав мирну професію, але свідомо взяв до рук зброю, став на захист своєї родини, громади, держави, аби мирним і вільним було майбутнє його синочка та всіх українських дітей…»

Раніше у Рівному попрощалися з бійцем Богданом Гордійчуком з позивним «Камінь». Остання його бойова операція відбувалася на Харківщині. 4 січня автівка, в якій він був з побратимами, наїхала на міну.

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