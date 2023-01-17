На окупованій території рашисти влаштували облаву на дезертирів під приводом боротьби з диверсантами, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати українців. Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

«Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію», — повідомили в Генштабі.

Там зазначили, що російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації.

«Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів. За наявною інформацію російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Більш докладно про звірства росіян читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «Ніхто не проявляв під час війн більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни», — генерал Віктор Назаров.

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