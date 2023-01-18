Минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, 3 з яких по цивільних об'єктах міст Куп'янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів. Окупанти здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямі. Веде безрезультатні наступальні дії на Авдіївському напрямі, повідомили у Генштабі.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога у районах населених пунктів Білогорівка, Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Побєда.

Минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення.

На Херсонщині окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди.

Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників з російської федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях.

До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, оскільки місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тому росіяни намагаються завезти робітників з тієї ж росії та тимчасово окупованого Криму.

Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, в районі Соледара зенітники знищили ворожий літак Су-25 росіян.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та станцію радіолокації.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Дніпрі закінчили розбирати завали на будинку, в який влучила російська ракета. Загинуло 45 людей, серед яких 11-місячна дитина, сотні постраждали.

У своєму нещодавньому відеозверненні президент Володимир Зеленський назвав росію ворогом усього людства.

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