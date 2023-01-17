Рятувальні роботи у Дніпрі завершено: у ДСНС назвали остаточну кількість загиблих

У Державній службі з надвичайних ситуацій повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці ракетного удару в Дніпрі.

«О 13:00 17 січня роботи завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей», — зазначили в ДСНС.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що серед загиблих — однорічний Микита Зеленський. За його словами, путін не зміг вбити президента Україна, але вбив дитину з таким прізвищем.

«Знайдено тіло Зеленського Микити Олексійовича, 2022 р.н., тіло його батька — Зеленського Олексія Андрійовича 1994 р.н., витягнули з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі раніше. Мати та дружина — Катерина Зеленська вижила. Їх знайшли першою в руїнах будинку після російського теракту», — додав він.

Також вдалося врятувати 23-річну Анастасію, а тіла її батьків знайшли під час рятувально-пошукових робіт. Її фото в зруйнованій квартирі облетіло усі світові ЗМІ.

Фото ДСНС

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