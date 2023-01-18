ЗСУ ліквідували за добу 820 окупантів, знищили один літак та 9 танків, — Генштаб

Наші бійці продовжують знищувати окупантів та військову техніку росіян. Вчора у районі Соледара ЗСУ знищили штурмовий літак супротивника. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували ще 820 російських солдатів, повідомили у Генштабі.

Втрати окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять вже 117 770 військових.

Також було знищено:

- танків — 3130 (+9) од.,

- бойових броньованих машин — 6225 (+10) од.,

- артилерійських систем / artillery systems — 2108 (+4) од.,

- РСЗВ — 442 (+1) од.,

- літаків — 287 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1876 (+4),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4889 (+12) од.

Українці та люди з інших країн, які підтримують Україну, дякують нашим воїнам, пишуть, що вони воюють «як Боженьки», відзначають, що кожен росіян, хто приніс на нашу землю смерть, відповість за свої діяння.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні заявив, що росія перетворилася на ворога всього людства.

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