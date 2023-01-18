«росія перетворилася на ворога всього людства»: Зеленський щодо завершення рятувальної операції у Дніпрі

Вчора, 17 січня, завершилася рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих — 45 українців і українок, серед них — шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців…

Про це сказав у своєму зверненні за результатами 238-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Малі діти й мирні люди для росії — вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що росія перетворилася на ворога всього людства!» — певен український лідер.

Також президент Зеленський розповів про те, що Україна отримає від Нідерландів ще одну батарею Patriot та активно готується до нової зустрічі у форматі «Рамштайн».

Не менш важлива подія відбувається у Давосі, де проходить щорічний форум — традиційно потужний глобальній політичний і економічний майданчик.

«Світ чує Україну в Давосі — там знають, що росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста. Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів», — заявив президент України.

За його словами, перша леді представила у Давосі всі елементи української формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість — а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне.

«Підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії та повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин», — запевнив очільник нашої держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що СБУ встановлює особи російських військових, які завдали удару по Дніпру, і тому кожен винний буде притягнутий до відповідальності.

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