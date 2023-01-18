В родині Ахтема Сейтаблаєва поповнення: режисер став дідом

У родині режисера та актрора кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва, старша донька якого вийшла заміж у вересні 2021 року, сталася радісна подія. 17 січня Назли вперше стала мамою, а Ахтем — дідом. У нього народилася онучка. Приємною новиною Сеітаблаєв поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

«Hart-baba — кримськотатарською Дід. З милості Всевишнього це сталося, моя дочка та її чоловік народили маленьку чарівну донечку, а мені онуку! Тепер офіційно Дід-Hart-baba. Люблю вас, мої рідні, бережи вас Всевишній», — написав Ахтем.

Шанувальники вітають його з новим статусом та бажають щаливої долі малечі.

«Щирі вітання вам і вашій родині! Нехай усі ваші дітки ростуть під мирним небом в Україні», «Нехай янголи оберігають її», «Щасливої долі внучці! Здоров'я маленькій красуні та всім, хто її оточує», «Це така прекрасна новина. Вітаю!», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення Ахтем Сеітаблаєв пішов захищати Україну. У жовтні 2021 року режисер повідомив, що розлучився з другою дружиною.

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