Вранці в дзеркалі себе не впізнаєте: як легко і без проблем позбавитись зморшок в домашніх умовах

Гладке обличчя без зморшок — мрія будь-якої жінки. Але час невблаганний, тож кожна співвітчизниця намагається всіма силами зменшити його сліди, насамперед — на обличчі. Тим більше, як вважають медики, зморшки на обличчі часто говорять про хвороби.

І виявляється, багато грошей витрачати зовсім необов'язково — можна обійтися копійчаними препаратами.

Наприклад, маззю чи гелем «Солкосерил». Цей препарат, згідно з інструкцією, сприяє рубцюванню, тобто допомагає позбутися садна, ран і порізів, стимулюючи відновлення тканин.

У мережі порадили, як посилити ефект препарату. Для цього попередньо потрібно обробити обличчя розчином «Дімексиду» (вміст ампули розвести у співвідношенні 1×10 кип'яченою водою).

Підготовлене обличчя густо намажте «Солкосерилом» і залиште на годину, періодично змочуючи обличчя кип'яченою водою, щоб гель не засох.

Через годину зніміть гель вологим тампоном. Ретельно вмийтеся. Нанесіть нейтральний нежирний і бажано гіпоалергенний крем. І лягайте спати.

Вранці, глянувши в дзеркало, виявите, що дрібні зморшки зникли, а глибші стали майже не видно. Цю процедуру достатньо проводити 1 раз на 2 місяці.

Так можна робити, і якщо треба прибрати дрібні шрами, але тоді — наносити суміш і гель не на все обличчя, а строго у певних місцях.

Абсолютне протипоказання — схильність до утворення келоїдних рубців, а також — алергія на один із компонентів.

До речі — в Україні купити «Солкосерил» не так вже й легко (2021 року його виробник — Legacy Pharmaceuticals Switzerland — збанкрутував), але можна знайти вітчизняні аналоги, наприклад, харківський «Делмаксин».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про секрети догляду за шкірою обличчя в Японії, які забезпечують японкам «вічну молодість».

338

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram