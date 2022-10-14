Виглядають набагато молодшими за свої роки: стало відомо, завдяки чому японкам вдається «зберігати вічну молодість»

До старіння схильні всі. З віком з'являються не тільки зовнішні ознаки — зморшки та плями на шкірі, проблеми з волоссям та вагою, а й внутрішнє відчуття невдоволення собою.

Жінки намагаються повернути час назад за допомогою косметики. На жаль, це радикально не вирішує завдання.

Але може бути простіший спосіб — здорова дієта та особливий догляд за шкірою.



Як відомо, своєю молодою зовнішністю славляться японці. Японські жінки, зокрема, мають шкіру, що світиться, це ускладнює визначення їхнього віку.

Більшість свого життя японки виглядають молодими частково завдяки генетиці. А допомагають їм зберегти молодість і красу звичайнісінькі засоби.

Всім відомо, ми складаємося з того, що ми їмо.

Морські водорості — більшість японської дієти. Вони містять багато користі для шкіри. Багатство вітамінів та мінералів, що містяться у морських водоростях, включаючи кальцій, магній, вітамін К, залізо та фолати, роблять водорості особливо ефективним доповненням до збалансованого раціону.

Вважається, що регулярне споживання морських водоростей захищає шкіру від сонячних променів, позбавляє пігментних плям. Вони також містять певні протизапальні компоненти, які можуть зменшити набряк та почервоніння. Велика кількість йоду омолоджує шкіру та допомагає регулювати обмін речовин.



Зелений чай — це заспокійливий напій. Він може знизити ризик розвитку онкології, наприклад. Щоденна чашка зеленого чаю також допоможе скинути кілька зайвих кілограмів.

Регулярні масажі корисні для тіла, оскільки стимулюють кровообіг і допомагають розслабити напружені м'язи. Японки знають, що масаж для обличчя збільшить циркуляцію крові, освіжить зовнішність та надасть шкірі здорового блиску.

Оскільки обличчя має понад 40 м'язів, які можуть спричинити зморшки при напрузі, масаж обличчя також зменшує ці ознаки старіння.

Крім того, масаж обличчя допомагає зняти стрес і напругу, які надають людині зношеного вигляду.



Жінки у Японії вірять у продукти, максимально наближені до природи. Вони вмиваються лише один раз на день перед сном, щоб уникнути попадання зайвої вологи на шкіру. Використовують натуральні засоби для вмивання. А протягом дня їм приходить на допомогу трав'яна волога серветка для корекції.

Спиртових тоніків, які сушать шкіру більше, ніж необхідно, немає в арсеналі японок. Японські жінки користуються пом'якшувальними засобами, тому що вони зберігають вологу та освітлюють колір обличчя.

Японські жінки використовують багато продуктів, багатих колагеном, включаючи креми та маски у своїх схемах догляду за шкірою.

Куріння, перебування на сонці та погане харчування сприяють виснаженню запасів колагену, як і просте старіння.

Японки іноді влаштовують своїй шкірі відпочинок — ніякого макіяжу, крім ніжного мийного засобу та маски.

Рис займає не тільки величезне місце в японській кухні, а й у японській косметиці. Він допомагає прибрати сліди запалення, пігментні плями та вікові зміни епідермісу.



У домашніх умовах також можна приготувати маску на основі рисового борошна. Рецепт такої маски дуже простий. Достатньо перемолоти невелику кількість рису (будь-якого, круглозернового або довгозернового) у кавомолці.

Потім у 200 мілілітрах теплої (але не гарячої) очищеної води розмішати дві з половиною ст. ложки рисового борошна. Перелити рідину в невеликий ківш або каструльку і довести до кипіння безперервно помішуючи. Рідина дуже швидко густіє.

Дати кашці трохи охолонути і додайте 10 крапель вітаміну Е.

Також знадобиться будь-яка рослинна олія, багата на вітамін С — обліпихова, смородинова або оливкова. Олії додати у суміш 1 столову ложку. Ретельно перемішати до однорідної консистенції та нанести на чисту шкіру.

Ця маска дуже проста у приготуванні. Вона підходить для будь-яких зон. Її можна наносити навіть на ніжну шкіру в області під очима, на зону декольте та шию, на руки.

Час дії маски — не менше п'ятнадцяти хвилин. Змивати маску потрібно теплою водою.

Щоб приготувати маску, що підтягує, беруть дві чайні ложки борошна з рису й змішують з яєчним білком. Наносять на обличчя та підборіддя. Через 10 хвилин змивають та протирають кубиком льоду.

Висновок один — щоб залишатися довше молодим, потрібно не лінуватися, доглядати за собою та позитивно мислити.

Про те, як боротися зі страхами та не втратити психічне здоров'я під час війни, у матеріалі «ФАКТІВ».

359

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram