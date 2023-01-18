Катастрофа гвинтокрила в Броварах: за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження

За фактом аварії гелікоптера у Броварах 18 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Свідків трагедії просять зв'язатися з поліцією.

Про це в етері телемарафону сказав начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

«Потрібно сказати, що рано робити висновки. Поки вже розпочато кримінальне провадження. І слідчі, і Служба безпеки, і ДБР зараз працюватимуть», — заявив він.

Небитов також звернувся до громадян, які стали свідками трагедії, з проханням зв'язатися з поліцією для свідчень. Щоб розповісти про побачене, необхідно звернутися на лінію «102».

З таким самим проханням виступили і в Офісі президента України.

«Прохання до свідків події у Броварах оперативно звернутися до поліції. Це допоможе у з'ясуванні обставин трагедії», — сказав під час телемарафону заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенка, керівництво МВС летіло у відрядження до однієї з гарячих точок.

У ДСНС уточнили, що у Броварах внаслідок падіння гелікоптера ДСНС ЄС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі дитячого садка з подальшим займанням. А також пошкоджене скло у чотирнадцятиповерховому житловому будинку, постраждали 3 легкові автомобілі. О 09:06 пожежу у будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 — ліквідовано.

На борту гелікоптера знаходилися 9 людей: 6 людей оперативної групи МВС, включаючи керівництво МВС, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано 25 людей (з них 15 дорослих та 10 дітей), госпіталізовано до лікарень.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 рятівників та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Броварах (Київська область) сталася аварія гвинтокрила ДСНС, на борту якого перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули. Як відомо, вертоліт впав на територію садка, після чого на місці інциденту сталася пожежа.

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