Трагедія під Києвом: в Броварах розбився ґвинтокрил з керівництвом МВС

Під час аварії ґвинтокрила у Броварах на борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

За його інформацією, загинули 16 людей, 9 з яких перебували на борту ґвинтокрила.

Також загинули 2 дитини. Госпіталізовано 22 людини, у тому числі 10 дітей.

«Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. Із 16 осіб, 9 перебували на борту гелікоптера. 22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей», — повідомив Клименко.

Він також додав, що на місці НП працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Новина доповнюється.

461

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram