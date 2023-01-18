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Події

В Броварах під Київом гвинтокрил впав на дитсадок: постраждали п’ятеро людей

9:15 18 січня 2023
Бровари

У Броварах поблизу дитячого садка впав літальний апарат. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Щойно на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З'ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці», — написав чиновник.

«У Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав вертоліт, спалахнула пожежа. Людей евакуюють», — повідомила представниця поліції Київщини Прянішнікова, передає «Суспільне».

За її словами, станом на 9:00 відомо про п'ятьох постраждалих.

Очевидці з Броварів повідомляють, що на місці події — ДСНС, кілька швидких, поліція, військові, батьки, які переживають дітей. Кажуть, що нібито впав гелікоптер.

До самого дитсадка не підпускають, мотивують тим, що об'єкт, що впав, у будь-який момент може вибухнути.

Нагадаємо, днями в Києві спалахнув генератор та виникла пожежа в ресторані поряд з ним.

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