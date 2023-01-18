«Чорний ранок»: Зеленський відреагував на трагедію в Броварах

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель керівництва МВС України у Броварах рано вранці 18 січня, висловивши співчуття рідним і близьким усіх загиблих (наразі відомо про 18 жертв).

Очільник держави назвав подію жахливою, зазначивши, що точне число жертв падіння гвинтокрила ДСНС ще встановлюється.

Однак беззаперечним є загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубковича, їхніх помічників та екіпажу гвинтокрила…

Також було травмовано 25 мешканців Броварів, серед них — 10 дітей.

«Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося», — написав Зеленський у Telegram, назвавши загиблих посадовців справжніми патріотами України.

«Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!» — додав очільник держави.

Тим часом мешканці Броварів пишуть у соцмережах, що гвинтокрил ДСНС загорівся ще у повітрі, а перед цим звук вертольота був нестабільний, «було чути, що з ним щось не так».

Нагадаємо, нині поліція здійснює кримінальне провадження за фактом трагедії. Свідків трагедії просять зв'язатися з поліцією за телефоном «102».

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