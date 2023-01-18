В Сеймі Литви представили виставку про історію протистояння рф у Київській області

В Сеймі Литовської Республіки було представлено виставку, присвячену історії протистояння Збройних сил України та українських громадян російському вторгненню в Київську область.

Виставку було проведено в період з 10 до 15 січня, повідомляють «Факти».

На запрошення віцеспікера Сейму Литви Паулюса Саударгаса організатором виставки виступила Петрівська територіальна громада Вишгородського району Київської області, зокрема голова Петрівської ТГ Радіон Старенький.

В офіційній церемонії відкриття участь взяли спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, віцеспікер Сейму Паулюс Саударгас, заступник посла України в Литві Віктор Гамоцький, голова Петрівської ТГ Радіон Старенький та заступник голови Петрівської ТГ Христина Басок.

«Боротьба за землю йде рука об руку з боротьбою за розум та серця людей. Кривава агресія рф — це геноцид 21 століття, акт державного тероризму та незліченний перелік воєнних злочинів. Але це й гібридна війна, що включає в себе дипломатію в високих коридорах та комунікаційну боротьбу. Ця виставка — чудовий зразок і важливий крок нашого спільного та відвертого комунікаційного протистояння», — заявив віцеспікер Паулюс Саударгас на церемонії відкриття.

«Мета нашої виставки — це не лише додатковий погляд в минуле, в історію вторгнення та героїчного протистояння нашої громади, всієї Київщини. Це ще й можливість в чергове підняти наш голос і нагадати, що війна триває й триває боротьба. Попри спроби росіян та їх пропаганди змусити нас та наших партнерів втомитися від війни, ми не дамо їм цього зробити», — зазначив в свою чергу голова Петрівської ТГ Радіон Старенький в ході церемонії.

Серед експонатів були представлені уламки ракет систем реактивної артилерії рф «Ураган» та «Град», якими росіяни обстрілювали житлові будинки на Київщині, частини збитої бойової російської авіації та частини озброєнь армії рф, захоплене військове спорядження окупантів, а також, була представлена фотовиставка наслідків руйнувань цивільної інфраструктури в Вишгородському районі.

Окремою частиною виставки став VR-музей, що за допомогою окулярів віртуальної реальності дав змогу литовським політикам та всім громадянам, які відвідали виставку, опинитися на місцях вчинення російських воєнних злочинів та на власні очі побачити наслідки руйнувань.

Автором ідеї виставки виступила Петрівська територіальна громада Вишгородського району Київської області.

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