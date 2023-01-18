Тіна Кароль вперше розсекретила свою вагу та розповіла про боротьбу з зайвими кілограмами

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно послала слідом за кораблем російських «прихильників», вперше розсекретила свою вагу та розповіла про боротьбу з зайвими кілограмами.

У своєму Telegram-каналі вона зізналася, що зараз має вагу 53,3 кг, а раніше важила 58,4 кг. Також артистка опублікувала показники маси тіла.

«Вага втратилась, бо я обрала інший підхід до здоров'я. Щоденні стреси, кортизол на піку. … аж потім прозріння. Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах від 15 років, все свідоме життя худла як самостійно так і за будь-які гроші. Поки не зрозуміла, що це „розвод“. Це ціла індустрія — схуднення, де невигідно казати правду», — пише Тіна Кароль.

Зі свого досвіду вона зробила висновок, що причина зайвої ваги криється в інсуліні. Бо ж з дитинства не харчувалась правильно.

«Раціон з дитинства — це вуглеводи та цукор. Як і в усіх звичайних школярів, він був — картопелька, котлетка, хлібчик, компотик, цукерочка, булочка», — розповіла Кароль.

Як виглядає зараз, Тіна показала на світлинах, де вона позує напівоголеною.

«Пухнаста і без фотошопу» , — так прокоментувала артистка фото.

Раніше Вєрка Сердючка занепокоїла прихильників своїм схудненням.

А солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вразила своїими результатами — вона позбавилась 35 зайвих кг.

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