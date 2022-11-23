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«А Вєра схудла»: у мережі стурбувані через зовнішній вигляд Андрія Данилка

14:14 23 листопада 2022
Вєрка Сердючка

Популярний артист Андрій Данилко разом із «мамою» Інною Білоконь та своїм колективом «Сердючка бенд», які дали концерт у Кишиневі «путін, щоб ти сдох!», завершили великий європейський тур. Відомо, що з початку війни Данилко вперше залишив Україну надовго. Почавши з Риги та Вільнюса, команда артиста дала концерти у Варшаві, Кракові, Гданську, Бухаресті, Софії, завершивши тур у Празі.

Виступи Вєрки Сердючки проходили на великих клубних майданчиках, серед глядачів — колишні співвітчизники та тимчасові переселенці з України. Сердючка виконувала всі свої знамениті хіти, а Dancing Lasha Tumbai тепер звучить, як «Раша, гудбай!». Під час вистави Вєрка навіть відривала голову «несправжньому» путіну, а за спиною артиста красувався великий напис: Fuck the war.

Шанувальники Вєрки Сердючки у соціальних мережах у захваті від концертів і дякують за яскраві емоції, яких зараз так не вистачає. Щоправда, деякі з них із хвилюванням помітили, що Андрій Данилко схуд.

«А Вєра схудла!» — пишуть фани артиста під його постами в інстаграмі.

Сердючка та «мама» виступають у своїх фірмових образах, змінюючи розкішні вишиванки. За лаштунками Андрій Данилко з'являється лише у чорному, з незмінною маскою, спущеною на підборіддя. Після виступу у Празі колектив повернеться додому, до України. А вже у квітні 2023 року Вєрка Сердючка вирушить у велике турне Америкою.

Нагадаємо, на концерті в Амстердамі Вєрка Сердючка послала путіна та зірвала бурхливі овації.

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