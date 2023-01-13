«Тіночка розійшлася»: співачка послала у відомому напрямку проросійських «прихильників»

Українська співачка Тіна Кароль, яка заспівала дуетом з легендарним німецьким гуртом Alphaville, вразила прихильників несподіваним вчинком. Артистка не стрималася і вилаялася у прямому ефірі. В соцмережах Тіна Кароль показала реабілітацію пораненого українського військового, як він після тяжкого поранення вчиться ходити з протезом. Підписники в коментарях надсилали їй реакції, слова підтримки. Але й були такі, хто надіслав російський прапор.

Це так обурило Тіну, що завжди стримана співачка, не добираючи слів, послала відправників слідом за російським кораблем.

Українські прихильники не очікували від неї таких слів, проте вважають, що вона задала правильний напрямок. «Коротко і по факту. Не дарма вона ікона нашого шоубізу», «сказала як відрізала», «оце я розумію позиція, респект!», «нічого собі, Тіна вміє матюкатися», «Тіночка розійшлася», — пишуть в коментарях.

Раніше Оля Полякова розповіла, як послала повідомлення з матюками Ані Лорак.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram