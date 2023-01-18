Країна виродків: Олексій Суханов жорстко висловився про всіх росіян

Відомий український телеведучий Олексій Суханов, який повертається в етер з новим проектом, жорстко висловлюється про всіх, хто живе в росії. Нагадаємо, до 2014 року Олексій працював на російському телебаченні та пішов звідти, після анексії Криму та вторгнення російських військ на Схід України. З того часу Олексій живе та працює у Києві, отримавши громадянство України. З початку повномасштабного вторгнення він залишався у столиці.

- Країна, яка перемогла, як вона говорила, фашизм, сама перетворилася на виродків, які нищать людей лише тому, що вони українці! — сказав «ФАКТАМ» Олексій. — росія спочатку була побудована на «гнилих» дошках. Вся її історія — процес абсолютного гниття. Вона вперто не відпрацьовувала свої помилки на етапі історичного розвитку та «просрала» всі можливості. Просто все! Я називаю росію країною «під знесення». У такому вигляді вона існувати не може і не повинна. Все-таки наша земна куля — це гуртожиток, у якому треба враховувати правила. А якщо росія їх не розуміє, її треба усунути.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» воєнкор Ольга Калиновська розповіла про ситуацію на окупованих територіях.

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