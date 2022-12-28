Олексій Суханов повертається на телебачення

Відомий журналіст Олексій Суханов, який жорстко відреагував на обстріли Києва, знову стане ведучим ток-шоу. Нагадаємо, що його проєкт «Говорить Україна» виходив на каналі «Україна» до самого його закриття. Пів року Олексій не з’являвся на телеекрані і ось канал 1+1 вирішив запустити проєкт під назвою «Говорить вся країна».

У форматі журналістського розслідування автори розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс. Кожний випуск будуватиметься довкола однієї історії з життя героя проєкту. Місія ток-шоу «Говорить вся країна» — віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу. По суті, це те саме шоу, яке раніше називалося «Говорить Україна». Його виробництвом займатиметься команда продюсера Акіма Галімова.

— Олексій має глибину й харизму, глядачі люблять його саме за те, що він щиро занурюється у людські проблеми і намагається зрозуміти, допомогти, підтримати, дати точку опори, — сказав Акім.

Нагадаємо, що Олексій Суханов — тележурналіст та радіоведучий. Попри російське походження, у 2014 році він остаточно переїхав до Києва, підтримавши Україну та європейські цінності. За кілька років вивчив українську мову та у 2019 році отримав українське громадянство.

— Кожній людині наразі вкрай важливо бути почутою і зрозуміти, що вона не одна, — впевнений Олексій. — Зараз це питання постало особливо гостро, саме тому ми маємо допомагати знаходити рішення у будь яких ситуаціях. Герой приходить до нас, аби поділитися своєю проблемою, а ми допомагаємо зрозуміти, що із будь-яких обставин можна знайти вихід.

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