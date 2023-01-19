Внутрішні вороги, але головні — у Кремлі: тарологиня пояснила, хто може бути причетний до теракту у Броварах

Відома українська тарологиня Олена Бюн вважає, що авіакатастрофа у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС, не випадковість. Вона бачить у трагедії «почерк Кремля». Відповідне відео вона опублікувала на каналі в Ютубі.

«Першою випала карта «Сімка мечів» — це означає хитрі дії, все не просто так… Дослівно — це дії недоброзичливців, і, на жаль, їхні плани направлені не лише на Дениса Монастирського та тих, хто з ним летів. А на людей, які на сьогодні приймають дуже важливі рішення у країні, проти тих, хто носить погони.

Те, що відбулось з вертольотом — це внутрішні дії внутрішніх ворогів. Був таємний план і він пов'язаний в цілому з війною в Україні. Зараз всьому керівництву країни, включаючи СБУ, МВС та Володимира Зеленського, варто бути обережними. Звідки руки ростуть? Це диявол, Кремль.

Вони використовують внутрішніх ворогів, які знаходяться в Україні, аби штучним шляхом лишити посад людей, які приймають рішення у війні. Небезпеку карти чітко показують серед високопосадовців. Будемо сподіватись, що більше такого горя не повториться".

За словами Бюн, головна ціль ворога — Володимир Зеленський. Від під особливими прицілом, і йому загрожує небезпека від когось з його оточення.

«Тут може бути і робота снайпера, і диверсії. Варто дуже ретельно перевіряти транспортні засоби, може бути отруєння. Тому варто бути дуже обережними. Але у ворогів не вийде у цілому все, що вони задумали. Але частина із цих планів, як бачимо сьогодні, справдилась, на жаль».

Нагадаємо прогноз пані Олени Бюн щодо планів рф на Різдво.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram