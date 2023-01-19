Противник обстріляв з мінометів та артилерії прикордонні села у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«В той же час противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил російської федерації та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка — Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що на Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни.

«Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 — по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. В той же час, збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА „Мерлін-ВР“. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», росіяни не відмовляються від своїх намірів захопити Донецьку область у межах адміністративних кордонів. Основні зусилля росіян зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямах.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram