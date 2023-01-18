Ворог намагається атакувати у Донецькій області та обороняються на Харківщині та Херсонщині, — Генштаб

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область у межах адміністративних кордонів. Основні зусилля росіян зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямах, повідомили у Генштабі.

Крім того, ворог намагається покращити тактичне становище на Лиманському напрямі. На Запорізькому напрямку окупанти безрезультатно вели наступальні дії у районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Російські окупаційні війська не припиняють мародерство на тимчасово зайнятих територіях. Так, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10−15 осіб, обшукують порожні приміщення місцевих мешканців та виносять усю побутову техніку та меблі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Як повідомляли «ФАКТИ», втрати ворога за минулу добу становили 830 військових, лише на Луганському напрямку українські військові знищили 100 росіян.

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