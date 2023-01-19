Польскій військовий експерт, генерал Вальдемар Скшипчак, який з 2006 до 2009 року був командувачем сухопутних військ РП, заявив про існування йомвірності нового наземного наступу росії з півночі України наприкінці зими чи на початку весни.

«Така ймовірність існує. Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили. Вони проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 мільйона осіб. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська», — зазначив він у інтерв'ю ВВС.

На думку генерала, росіяни можуть вдарити з цього напрямку та рухатися у південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла: «За цього сценарію, під ударом опиняються — Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара».

Вальдемар Скшипчак вважає, що наразі путін вимушений перейти до стратегії малих кроків, яка була застосована у 2014 році, коли були захоплені Луганськ та Донецьк. Спроба окупувати всю Україну провалилася, наступною метою росіян, швидше за все, буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області.

Він назвав Бахмут, де точаться запеклі бої, воротами до інших частин Донбасу. Захоплення міста дало би змогу росіянам вийти на лінію Краматорськ-Слов'янськ. «І цього путіну вистачило б. Він хотів би поєднати це з іншими територіями на сході вздовж річки Ворскла та лівого берега Дніпра», — зазначив він та додав: «путін поспішає, тому що західні санкції ставатимуть чим далі відчутнішими. Україна теж поспішає, тому що їй потрібно захистити себе. Якщо путін досягнув би, чого прагне, то далі б пішов, певно, на перемир'я. Але це було б замороження війни. Сама війна збережеться. Справжнього миру тоді не буде».

Що ж стосується півдня України, то Вальдемар Скшипчак зазначив, що раніше був переконаний в контрнаступі Сил оборон України не в районі Харкова, а від Запоріжжя в напрямку Мелітополя. Це дало б змогу перерізати кримський наземний коридор, що сполучає Крим із росією.

«У серпні минулого року для цього були сприятливі умови. Тоді російська армія була ослаблена. Але українці не пішли там у контратаку. Цей шанс втратили. Тепер російська армія боїться контрнаступу на цьому напрямку й посилює там свою оборону. Україна може заплатити занадто високу ціну за повне звільнення Херсонської та Запорізької областей», — підкреслив він.

На думку генерала, наразі потрібно приготуватися до відсічі російського наступу з півночі, після чого Україна матиме умови для підготовки нового контрнаступу й, зокрема, звільнення Донбасу, включно з Донецьком та Луганськом.

Ексклюзивний матеріал «Ніхто не проявляв під час війн більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни», — генерал Віктор Назаров" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram