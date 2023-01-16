Можуть використати український контрнаступ: в ISW назвали вірогідні сценарії дій росії

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що росія готується до затяжної війни в Україні. Також експерти припускають, що Кремль планує провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців.

У звіті ISW йдеться про те, що імовірно, росія готує повторний наступ на Україну у 2023 році. «Рішучі стратегічні дії поточного року можуть проявитися у кількох можливих курсах дій, які не виключають одна одну», — ідеться у повідомленні.

Імовірна агресія на Луганщині

Експерти наголошують, що захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційними військовими цілями Кремля і входить до найбільш досяжних завдань росії. Тому аналітики припускають, що окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ у Луганській області.

«З 2022 року російські сили перекидають додаткові сили до Луганської області та проводять інші важливі заходи, які можуть підтримати наступальну операцію у цій області», — пишуть експерти.

В ISW зазначають, що навряд чи російські військові проводитимуть наступ на півдні України у Херсонській чи Запорізькій областях. Річка Дніпро поділяє лінію фронту в Херсонській області та є серйозною перешкодою для маневру.

Використання українського контрнаступу

Наприкінці 2022 року росія перекинула значні військові частини з Херсонського напрямку до Луганської області та створила польові зміцнення там, а також у російських Бєлгородській та Курській областях. Аналітики спостерігають багато ознак того, що українські сили прагнуть провести контрнаступ 2023 року.

«росія прагне убезпечити окуповані території на Донбасі та уникнути ще однієї значної поразки, такої як розгром у Харківській області чи відхід із Херсона. Це були важливі події, що підірвали бойовий дух росіян, так і сприйняття здатності військ рф, та забезпечили досягнення своїх більших цілей щодо так званих Кремлем демілітаризації та денацифікації України», — звітують в ISW.

Тому аналітики припускають, що російські загарбники можуть спробувати відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил української армії. Якщо ці дії будуть успішними, це може дозволити окупантам розвинути контрнаступ, щоб використати «дезорганізованість та виснаження» українських сил.

Чи буде наступ з Білорусі

Російські війська могли готуватися до великої наступальної операції або ж до більших атак без розрахунку загальнонаступальної операції як альтернативи.

На думку аналітиків ISW, найнебезпечніший план дій російського наступу на північ України з території Білорусі зараз залишається малоймовірним. Водночас Кремль зберігає певну гнучкість планування і, ймовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі у період, що передує запланованим великим навчанням у вересні 2023 року.

Також імовірно, що путін направить додаткові сили до Білорусі в межах навчань «Захід-2023» та «Щит Союзу-2023», які відбудуться у вересні 2023-го.

Нагадаємо, економіст і колишній радник російського президента Андрій Іларіонов вважає, що все, що відбувалося в Україні з початку широкомасштабного вторгнення росії, великою війною для путіна не було, адже його плани є «воєнними діями іншого рівня».

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