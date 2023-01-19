Компанію Wolf Theiss закликали звільнити адвоката, який захищає інтереси російського кримінального авторитета

Міжнародна юридична фірма Wolf Theiss має переглянути свої відносини із керуючим партнером компанії Тарасом Думичем через те, що він захищає російського кримінального авторитета Тамаза Сомхішвілі, якого визнано причетним до виконання замовлень Міноборони росії з ремонту бойових літаків.

Про це заявив правозахисник та волонтер Олександр Аронець на своїй сторінці у Facebook.

«Тут один український адвокат зашкварився, публічно захищаючи „хорошого росіянина“. Причому ЗМІ повідомляють, що цей „хороший росіянин“ ремонтує для армії росії літаки СУ та МІГ! А ще цей „хороший росіянин“ хоче в судах віджати у Києва $ 100 млн за реконструкцію Харківської площі, якої не було! Так, „хороший росіянин“ — це той самий громадянин росії Тамаз Сомхішвілі (факт росгромадянства вже сам адвокат підтвердив). А сумнозвісний захисник „хороших росіян“, підрядників армії росії — це Тарас Думич, керівник української філії міжнародної компанії Wolf Theiss», — написав правозахисник.

За його словами, ЗМІ повідомляли про роботу підприємства Тамаза Сомхішвілі на Міноборони росії.

«Сомхішвілі нещодавно викрили у роботі на Міноборони рф, для якого він ремонтує бойові російські СУ та МІГ на Тбіліському авіазаводі, який він контролює через власного сина у правлінні. А крім того — у схематозі в Одесі, де він з іще одним громадянином росії Трухановим вкрав землю у державного іподрому та продав Ківану за 11 млн доларів. Вчора відбувся справжній бенефіс його адвоката Тараса Думича… Інтерв'ю, насправді, схоже на явку з повинною до СБУ», — пише волонтер.

Олександр Аронець цитує заяви адвоката Тараса Думича у скандальному інтерв’ю.

«Отже, адвокат заявляє, що його підзахисний дійсно не реконструював Харківську площу, але не тому, що хотів віджати землю і продати, як він це зробив в Одесі, а тому що йому заважали. Вже після того, як було доведено, що звичайний „британський інвестор“ має діючу російську реєстрацію і житло у москві, адвокат Думич розповідає: ну і що тут такого? Журналісти показали документи, де остання дата реєстрації в москві — 2021 рік, хоча Думич замилює нам очі і каже, що його клієнт не живе в росії 14 років! Мабуть, на курорт до москви їздить», — обурюється правозахисник.

Аронець наголосив, що юрист Тарас Думич визнав, що його клієнт Тамаз Сомхішвілі є громадянин росії, але не бачить в цьому нічого поганого.

«Підтверджує той факт, що Сомхішвілі типовий російський олігарх! Так, мав бізнес у рф, власне родовище нафти. Підтвердив, що мова про „Лукойл“, Томську нафту, „Роснефтеэкспорт“. Далі пан український адвокат каже, що „Лукойл“ — респектабельна компанія, і, цитата, якщо звинувачувати його клієнта у російському громадянстві, то треба звинувачувати у державній зраді Зеленського і Резнікова. Також його клієнт планує судитися вже з Україною під час війни, вимагаючи у неї кошти», — цитує адвоката Олександр Аронець.

Правозахисник звертається до міжнародної юридичної компанії Wolf Theiss.

«Гадаю, що СБУ варто було б перевірити ці факти. Закликаю Wolf Theiss переглянути свої відносини з Думичем, оскільки захищати осіб, які прямо беруть участь у війні проти України і всього цивілізованого світу — це табу, і такі люди повинні бути нерукопотисними! Хочеш бути адвокатом диявола? Нема питань, але в Україні ти більше працювати не зможеш», — закликав Олександр Аронець.

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