Власник футбольного клубу «Агробізнес» і колишній віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Собуцький, котрий зі зброєю в руках воює на сході країни, вважає, що голова УАФ Андрій Павелко приніс своїми діями і бездіяльністю українському футболу чимало бід і повинен понести за це покарання.

«Я не думаю, що Павелко вийде сухим з води, — цитує Олега Собуцького YouTube-канал SportArena. — Скільки він вкрав, скільки лиха приніс українському футболу. Як злочинець може сьогодні керувати такою потужною організацією? Я впевнений, що він назад не повернеться.

Людей на заміну Павелку вистачає, але хто погодиться? Доведеться прийти на руїни. В які борги все загнано. Андрій Шевченко? В нього є авторитет серед футбольних людей, і навколо нього можна створити команду.

Але Павелко насамперед має підсумовувати свою діяльність. Спочатку не вибори, а конференція. Нехай би відзвітував, скільки він отримав коштів від ФІФА, УЄФА, за ковідними програмами і, взагалі, за всіма програмами. Скільки прийшло на баланс асоціації коштів, і де вони поділися та як розподілялися. Це злочинець. Ми не така велика країна, а нас вводять в оману".

Також вже колишній голова Асоціації ветеранського футболу України відповів на запитання, чи правда, що його прибрали з УАФ тому, що він відмовився голосувати за Андрія Павелка, і чи правда, що людям з виконкому УАФ пропонували по 20—30 тисяч доларів, щоб вони проголосували за зняття Собуцького з посади в УАФ?

«Дійсно, таке було, — підтвердив колишній посадовець, а нині воїн. — Ми єдина асоціація, хто відмовився висувати Павелка кандидатом на пост голови УАФ. А всіх почали заставляти, щоб більше не було ніяких кандидатів. На нас почався серйозний тиск. А також було підроблено протокол наших зборів. Я подзвонив Мунтяну, Бібі, Маркевичу — ніхто не голосував. Але був протокол, у якому ми повністю всі проголосували та висунули Павелка… Чілібі перший написав заяву, зараз всі напишуть заяви. Ми подали до суду, бо у Павелка створили клон асоціації ветеранського футболу… Буде дуже багато судів».

Як відомо, у 2020 році Олега Собуцького звинуватили у побитті арбітра Іванова після матчу «Агробізнес» — «Минай» і його довічно відсторонили від футболу. Проте нещодавно у Спортивному арбітражному суді в Лозанні розглянули справу Собуцького і замість довічної дискваліфікації дали п’ять років.

«Доказів моєї невинуватості є дуже багато, — пояснює Собуцький. — І вони скоро випливуть… На все свій час. Цей час зараз настане. І тоді ви почуєте, як Іванов домовлявся, за скільки. В Лозанні було лише одне запитання — бив чи не бив.

Мені не дали виступити, суд задав запитання, я відповів та поїхав. Я вже прилетів у Франкфурт, але справа була до глибокої ночі. Мені пишуть, що від УАФ рефері попросили виступити з додатковими доказами. Ці докази свідчили, що нібито я дав команду своїм хлопцям взяти прапорці, які бокові судять, щоб їх ще згвалтувати… Я не знаю, що це. Це суддів, напевно, потрібно запитати. Але вони виступили з такими свідченнями. І це вплинуло на подальшу мою дискваліфікацію на 5 років. Вони програвали справу… В них був один вихід — сказати ось таке. Взагалі це неприпустимо, на мою думку".

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram