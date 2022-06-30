«Дитина померла на моїх руках»: президент українського клубу розповів про жахіття війни на передовій

Власник футбольного клубу «Агробізнес», у ворота якого було забито неймовірний гол із втручанням «потойбічних сил», Олег Собуцький разом із працівниками та футболістами свого «дітища» захищають рідну країну від рашистських загарбників.

50-річний функціонер не став відсиджуватися в рідній Хмельницькій області, а вирушив на схід країни, де тривають жорстокі бої. А за час перебування на передовій доводиться переживати справжні жахіття, яке приносить війна. «Можливо, бачили новину про те, що на Луганщині вбили 6-річного хлопчика. Вони нас бомбили. Міна впала… Я стометрівку в молодості так не бігав, як із цією дитиною на руках до лікарні в Лисичанську. Кілометри так зо два. Він у мене на руках і помер. Знаєте, після цього зовсім по-іншому дивишся на життя», — розповів Собуцький у коментарі «Футбол NEWS».

Також президент «Агробізнесу», який розірвав контракти з більшістю футболістів, що не повернулися до України зі зборів після початку війни, розповів про долю команди у цей непростий час. «Дитячу команду ми продовжуємо утримувати — дитячий футбол має продовжувати жити. Але при цьому не розумію, навіщо повертати з армії людей, щоби клуб функціонував. Я спілкувався із ПФЛ — сказали, що будуть матчі без глядачів. Не бачу в цьому сенсу. Єдиний плюс — щоб футболісти тримали себе у формі, але це буде неповноцінно. На мою думку, треба взяти паузу. Головною перемогою буде перемога над рашизмом. Якщо буде стояти питання, що ми змушені грати в першій лізі, то звичайно ми її зіграємо. Але ми не хотіли б, бо йде війна. Ми сьогодні маємо всі ці сили та фінанси об'єднати заради нашої перемоги», — додав керівник клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент «Інгульця» Олександр Поворознюк завдав істотних збитків окупантам.

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