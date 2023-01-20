Ракети Х-22 можна перехоплювати: Олег Жданов розповів, що для цього потрібно

Ракети Х-22, одна з яких влучила у будинок у Дніпрі 14 січня, можна перехоплювати. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи висловлювання українських військових щодо того, що в Україні немає засобів для знищення таких ракет.

Експерт упевнений, що ситуація покращиться після того, як Київ отримає від союзників комплекси IRIS-T, NASAMS та Patriot.

Про це він сказав під час відповіді на запитання читачів на своєму YouTube-каналі.

Але є ще одна важлива умова: для того, щоб комплекси IRIS-T, NASAMS та Patriot збивали такі ракети як Х-22, вони повинні бути підключені до космічної розвідки, тобто мати доступ до мережі радіолокації далекого виявлення цілей.

«Ці комплекси — IRIS-t, NASAMS і Patriot — стають ефективними на таких швидкісних ракетах тільки в тому випадку, якщо вони підключені до космічної розвідки, що працює в режимі онлайн. Повинна бути мережа радіолокації далекого виявлення плюс супутники на орбіті, що дивляться небо або землю. І як тільки запускається ракета, коли її засікли в момент пуску, у вас є час для реакції її перехопити. Якщо ви цю умову не виконуєте, вам просто фізично не вистачає часу на збивання цієї ракети», — упевнений експерт.

За його словами, ракета Х-22 пролітає 600 кілометрів менше, ніж за 10 хвилин.

«Головна проблема в цьому. Якщо ви пізно засікли цю ракету, то ваша система не встигає зреагувати… Стара іржава галоша, але, на жаль, летить на надзвуковій швидкості, і через її пізнє виявлення ми не можемо її перехопити», — уточнив експерт.

Жданов висловив сподівання, що з отриманням американського ЗРК Patriot Україна буде приєднана до єдиної системи виявлення цілей НАТО.

«І тоді ми зможемо успішно збивати балістичні ракети. Я так розумію, що зараз ні IRIS-T, ні NASAMS не підключені безпосередньо до цієї системи», — вважає Олег Жданов.

Наприкінці 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги на 1,85 млрд доларів, у тому числі про передачу ЗРК Patriot та снарядів до нього.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися чергова зустріч на базі Рамштайн у Німеччині. Україна очікує на потужний пакет військової допомоги від Сполучених Штатів, додатково до тієї, про яку вже заявили європейські країни.

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