Ракетний обстріл України: терористи влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі

Під час масштабної ракетної атаки по Україні російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Рознесли цілий під'їзд. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«Просто нелюди, немає як мінімум одного під'їзду, під завалами перебувають люди, які були вдома у святковий день», — пише Тимошенко.

На місці влучення вже працюють рятувальники ДСНС та інші міські служби.

Тим часом у місцевих ЗМІ публікують відео пожежі на місці влучення.

«Станом на 16:20 у Дніпрі у зруйнованому під'їзді дев'ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 людей. Число загиблих та травмованих уточнюється. Продовжують гасіння пожежі та порятунок людей!» — написав Тимошенко.

Він також додав, що наразі відомо про 10 поранених, серед яких двоє дітей. Троє людей у дуже тяжкому стані перебувають у лікарні.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що цілий район, де знаходиться зруйнований будинок, знеструмлено повністю й відключено від систем життєзабезпечення.

Завали рятувальники розбиратимуть усю ніч.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідають усі подробиці масованого обстрілу ворога територією України 14 січня в режимі онлайн.

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