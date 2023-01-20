Наводили російські ракети: у Дніпрі викрили мережу агентів рф

Контррозвідка Служби безпеки виявила чергових російських агентів. Внаслідок багатоетапної спецоперації у Дніпрі співробітники спецслужби нейтралізували діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил росії (ГРУ).

У ході оперативних дій затримано 7 російських агентів, повідомили в СБУ.

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Ці відомості окупанти використовували для підготовки та здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки повітряних атак та повторно їх скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару росії по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Крім того, затримані збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Усю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи.

Резидентом виявився громадянин росії, колишній житель Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої південно-східної Української республіки, підконтрольної країні-агресору.

Згодом зловмисник утік до росії, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ. На їхнє завдання він створив власну агентуру зі своїх «ідейних» однодумців-земляків.

Раніше група перебувала в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року розпочала активну розвідувально-підривну діяльність проти України.

Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а передавали локації у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами законспірованого листування з ворогом, прокремлівську літературу.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом викрито агента «Тінь», який зливав ворогові інформацію про штаби та склади ЗСУ.

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